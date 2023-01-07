Tecrübeli futbol insanı, son dönemdeki gergin atmosfere vurgu yapıyor.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinde olan Aykut Kocaman, pazar günü oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi öncesinde görüşlerini sundu.

Tecrübeli futbol insanı, sadece futbolun konuşulduğu ve herkesin oyuna odaklandığı bir maç diliyor.

Son dönemde yaşanan gerginliklerin olmadığı bir derbi maç temennisinde bulunan Kocaman, bütün olumsuzlukların değişmesini umuyor.

Aykut Kocaman, Cumhuriyet'imizin 100. yılına da vurgu yapmayı ihmal etmiyor.

Ne söylendi?

Dev derbi hakkında görüşlerini Spor Arena'ya sunan Aykut Kocaman şöyle konuştu:

"Oyuna odaklanacağımız bir derbi olsun elbette. Ama ülkenin besin kaynağı ne yazık ki gerginlikten oluşuyor. Doğrularla yanlışlar yer değiştirdi.

"Temel davranış biçimi gerginlik ve gerginlikten fayda sağlama üzerine kurulmuş. Olumlu düşünmek ve düşünmeye çağırmak suya yazı yazmak gibi...

"Doğru bir yorum yapmak dertsiz başınıza dert almak neredeyse. Bütün bu olumsuz duyguların değişeceği ve iyi oynayanın kazanacağı, Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yakışır bir derbi temenni ediyorum elbette.

"Bunu başardığımızı görmek en büyük dileğim."

Dev derbi ne zaman?

Fenerbahçe'nin Pazar akşamı 19.00'da ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacağı maç, Süper Lig'deki liderlik yarışı için çok önemli bir mücadele olacak.

Jorge Jesus'un ekibi, Okan Buruk'un takımına karşı sahada bir taktik mücadelesi verecek ve bu nedenle, heyecanlı anlar futbolseverleri bekliyor.