Fenerbahçe’de 1.5 yıl görev yapan Fransız futbol adamı, zor bir dönemden geçen Türkiye’yi yalnız bırakmadı.

Ali Koç’un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturan ancak alınan başarısız sonuçlar ve yaşanan başarısız dönemin ardından Damien Comolli, Türkiye’yi büyük bir karanlığa gömen deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Ligde 1 takımlarından Toulouse’un başkanlığını yapan Fransız futbol adamı deprem nedeniyle yardım kuruluşu AHBAP’a bağışta bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile evli olan Comolli, daha önce de yaptığı açıklamada kalbinin Türkiye’de zor durumda olan insanlarla beraber attığını söylemişti.

Modric'i Tottenham'a aldırmıştı

Ligue 2’de olduğu dönemde Toulouse başkanlığına oturan ve takımını Ligue 1’e taşıyan Comolli birçok dünyaca ünlü takımda çalışmıştı.

Fenerbahçe’de görev yapmadan önce Monaco, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde çalışan Comolli, Simon Falette transferinin kendisinden habersiz yapıldığı gerekçesiyle açtığı Twitter hesabında bu durumu dile getirmiş ve sonrasında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı.

Luka Modric’i dünya futboluna kazandıran isimlerden biri olan Comolli, Fenerbahçe’de Phillip Cocu ve Ersun Yanal ile birlikte çalışmıştı.