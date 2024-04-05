Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü kısa bir süre sonra Milan’ın başına geçebilir.

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin başlamasının ardından sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturan Fransız futbol adamı Damien Comolli’nin İtalyan devi Milan’ın yeni genel direktörü olabileceği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazette dello Sport’ta yer alan haberde şu anda Ligue 1 takımlarından Toulouse’un başkanlığını yapan Comolli’nin bu kulübün satılmasının ardından kırmızı-siyahlı takıma geçebileceği ifade edildi.

Milan’ın sahibi olan RedBird Capital Partners grubunun sahibi Gerry Cardinale kısa bir süre içerisinde şirket bünyesine Toulouse’un hisselerinin tamamını da eklemek istiyor ve Cardinale ile Comolli bu nedenle sürekli temas halinde bulunuyor.

Büyük takımlara alışkın

Cardinale, İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu satın alma işleminin resmiyet kazanmasının ardından Comolli’yi Milan’ın başında görmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin sportif direktörlüğünü yapmadan önce aynı görevi Arsenal ve Tottenham’da da yapan Comolli, Avrupa futbolunun dev kulüplerinde görev almaya oldukça alışkın bir isim. Fransız ekibi Toulouse’un başına takım Ligue 2’de olduğu dönemde geçen Comolli, takımının Ligue 1’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuş ve Toulouse’un Fransa Kupası’nı kazanarak tarihinin en önemli başarılarından birini yakalamasını sağlamıştı.