Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mamadou Niang'dan Marsilya'ya çağrı: "Cristiano Ronaldo'yu transfer edin"

Eric Bailly, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan Marsilya'ya bir sezonluk kiralık olarak transfer oldu.

Mamadou Niang, eski takımı Olympique Marsilya'ya Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesini önerdi.

Söylentilere göre Portekizli milli oyuncu Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmayı düşünüyor ve şaşırtıcı bir şekilde Ligue 1 takımı 37 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Eski Real Madrid yıldızı, Manchester United tarafından idareli olarak kullanıldı ve takımın son üç maçından yalnızca birine ilk 11'de başladı.

Manchester United'ın Old Trafford'da Liverpool ile oynadığı son maçta, 86. dakikada Marcus Rashford'un yerine oyuna girdi.

Transfer penceresinin bitmesine altı gün kala, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Marsilya'yı Ronaldo'yu ikna etmeye çağırdı.

Ne söylendi?

Niang, RMC Sport'a "Hayal kurmaya hakkımız var! Hâlâ Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz," dedi.

"Zlatan Ibrahimovic'in PSG'ye gelip taraftarları canlandırdığındaki etkisini hepimiz hatırlıyoruz. Cristiano Ronaldo'nun Marsilya'ya gelişi şehir ve taraftarlar için iyi olacak."

İlerleyen yaşına rağmen, Niang, Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi göz önüne alındığında hem saha içinde hem de saha dışında takım üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyor.

Niang, "O eski bir oyuncu ama bugün performans sergileyebilir, sahaya ve soyunma odasına daha fazlasını getirebilir."

"Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katma fırsatınız olduğunda, bence Longoria ve McCourt bu şansı değerlendirmeli ve en azından denemeli. Geçen sezon Manchester United ile karmaşık bir sezon geçirdi.

"Ama onu Juventus'ta görebildik, verimli ve başarılıydı. Takımın Cristiano Ronaldo ile daha güçlü olacağını ve tecrübesini getireceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde buna ihtiyaç var."

Geçen sezon Ronaldo, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 30 maçta 18 gol attı ve bu süreçte üç asist yaptı.

Eric Bailly geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan Marsilya'ya bir sezonluk kiralık olarak transfer oldu.