Arabistan'a transfer olan Portekizli süperstara olan hayranlık sınır tanımıyor.

Cristiano Ronaldo, bir anda sahaya atlayan tutkulu bir futbol fanatiği tarafından sakatlanmaktan son anda kurtuldu.

Portekizli süperstar neredeyse yere düşüyordu, ancak son anda ayakta kalmayı başardı

Tam da o anlarda, Ronaldo'nun yardımına Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luiz Gustavo yetişti.

Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Brezilyalı orta saha, hemen aksiyon alarak taraftarın o bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Ariyadhiah Twitter

Ne oldu?

Ronaldo, Suudi Pro Ligi lideri Al-Taawoun ile oynayacakları maç öncesinde ısınmasını bitirdiği sıradada hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı.

Görüntülerde, sahaya giren taraftarın Ronaldo'nun durduğu noktaya doğru kaydığı görülüyor.

Ronaldo yaklaşmakta olan taraftarı son anda da olsa gördü ve seri bir hareket yaparak taraftarın kendisine zarar vermesini engelledi.

O sırada Luiz Gustavo hemen devreye girdi ve taraftar, görevliler tarafından yakalanarak Ronaldo'dan uzaklaştırıldı.

SPL Twıtter

Ne söylendi?

Bir taraftar, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumunda, "Cristiano Ronaldo'yu kasten mi sakatlamak istiyor?" diye sordu.

Diğer taraftar ise "Ronaldo'nun bu çılgın taraftarlara karşı gerçekten dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Bir başkası, "Taraftarın sahaya girmesi inanılmaz! Ronaldo sakatlanabilirdi!

"Bu tür hareketlere karşı her zaman daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Al Nassr Cuma akşamı 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı, ancak 90 dakikanın tamamını oynayan Ronaldo maçta gol katkısı yapamadı.

Portekizli süperstar, 17. dakikada maçın açılış golünü atan Abdulrahman Ghareeb'e asist yaptı.