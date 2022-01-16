Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani, Venezia formasıyla oyuna girdiği ilk maçta 1 dakika sonra asist yaptı

Fenerbahçe’nin ve Manchester United'ın eski yıldızı Nani, İtalyan ekibi Venezia ile çıktığı ilk maçta fark yaratmayı başardı.

Venezia ekibindeki ilk maçında 72. dakikada Empoli karşısında oyuna dahil olan Portekizli yıldız, David Okereke’yi topla buluşturdu.

Takım arkadaşının topu ağlara göndermesinin ardından Nani, Venezia formasıyla oyuna girdikten 1 dakika sonra asist yaptı.

Nani’nin asistiyle Venezia, Empoli karşısında eşitliği yakaladı.

Maçın 1-1 sonuçlanmasıyla Portekizli yıldız, ilk maçında takımına 1 puan kazandırdı.

35 yaşındaki oyuncu, son üç sezonu Orlando City formasıyla MLS'de geçirdikten sonra İtalya’nın yolunu tutmuştu.

Nani'nin şu ana kadarki kariyeri

Portekizli yıldız, 19 yaşında Manchester United'a transfer olmadan önce Portekiz'de Sporting CP'de oynadığı futbolla göz doldurdu.

Old Trafford'da yedi sezon geçiren Nani, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak Kırmızı Şeytanların, başarılı bir dönem geçirmesine katkıda bulundu.

Nani, United’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Ardından sırasıyla Valencia, Lazio ve Sporting CP formasını giydi.

2019'da MLS’ye transfer olan kanat oyuncusu, iki kez yılın oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı. Başarılı performansıyla alkış alan Portekizli yıldız, 77 maçta oynarken 28 gol atıp 23 asist yaptı.

35 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda 112 maça çıktı.

Euro 2016’da Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

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