Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Elif Elmas’ı Real Madrid istiyor

Napoli formasıyla Serie A’da istikrarlı bir performans sergileyen Elif Elmas, milli takımdaki oyunuyla da dikkat çekiyor. Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya’nın İzlanda’yı 3-1 yendiği maçta iki gol atan 22 yaşındaki oyuncu büyük övgü toplamıştı.

Kuzey Makedonya bu galibiyetle grupta Romanya’yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ve playoff potasına girdi. Ermenistan’a karşı yaptığı iki asistten üç gün sonra bu kez golcü yönünü gösteren Elif Elmas’ı Avrupa’nın devleri istiyor.

Eljif Elmas'ın yeni durağı Real Madrid olabilir 👀 pic.twitter.com/mhEj0HkpMh — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 15, 2021

Real Madrid ve Barcelona devrede

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; bir dönem Napoli’yi de çalıştıran Carlo Ancelotti, eski takımının genç yıldızını Real Madrid’e transfer etmek istiyor. Başarılı orta daha oyuncusu Barcelona’nın da radarında.

Üsküp doğumlu oyuncu, Spalletti’nin takımın başına geçmesiyle Napoli’deki performansını da bir basamak yukarı taşıdı. Sahadaki özgüveni ve sorumluluğu artan Elif Elmas, bu sezon dördü Avrupa Ligi’nde olmak üzere 16 maçta iki gol ve iki asistle oynadı.

Genelde merkez orta sahada görev yapan Elif Elmas, zaman zaman ileri üçlünün solunda da şans buluyor. Napoli’deki üçüncü sezonunu geçiren Makedon oyuncu, 2019’da Fenerbahçe’den 16 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Napoli'ye de Ancelotti aldırmıştı

2018-2019 yılları arasında Napoli’yi çalıştıran Ancelotti, Elif Elmas’ın transferine onay veren isimdi. Her ne kadar ikilinin birlikteliği kısa sürse de, deneyimli teknik adam aradan geçen sürede Elif Elmas’ı yakından takip etmeyi sürdürdü.

Aralık 2019'da Napoli'den ayrılıp Everton'ın başına geçen Ancelotti, bu yaz 2013-2015 yılları arasında yönettiği Real Madrid'e geri döndü.

Napoli’yle 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Elif Elmas’ı kulübünden koparmak isteyen kulüpler, ciddi bir bedeli gözden çıkarmak durumunda kalabilir.