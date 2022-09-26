Eski millî oyuncu, A Millî Takım kalecisinin, Faore Adaları maçında sergilediği performanstan hiç memnun görünmedi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, Türk spor medyasından büyük bir öfke ile karşılandı.

Eleştirilerin çoğu Stefan Kuntz'a yöneltilirken, bireysel performanslara dikkat çeken isimler de vardı.

Bu isimlerden biri ise Fenerbahçe ve A Millî Takım'ın eski sol beki Ümit Özat'tı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın oynandığı esnada tweet atan Özat, Faroe Adaları maçında kalede bulunan Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın performansını şu sözlerle eleştirdi:

"Bu işin Fenerbahçelilikle, Galatasaraylıkla alakası yok. Altay büyük kaleci diyenlerin aklından şüphe ederim.

"Altay iyi kaleci ama büyük kaleci değil. Fenerbahçe'nin kalecisi hiç değil."

Altay Bayındır'ı ne bekliyor?

Faore Adaları karşısında ay-yıldızlıların kalesini koruyan Altay, millî aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe kampına geri dönecek ve Beşiktaş maçı hazırlıkları için takım arkadaşlarına katılacak.

Sarı-lacivertliler, 2 Ekim Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak.