Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile Odair Hellmann'ın ekibi Al Riyadh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya geldi.
Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı Al Hilal 3-1'lik skorla kazanarak adını futbol tarihine yazdırdı.
Maçta ne oldu?
Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) attı.
Jesus'tan dünya rekoru...
Alınan galibiyetin ardından Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, 27 maç üst üste kazanarak bu alanda dünya rekorunu elinde bulunduran Galler ekibi The New Saints FC’nin 2016-17’deki başarısını egale ederek adını dünya tarihine yazdırmayı başardı.