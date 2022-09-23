Hollandalı oyuncunun mahkemesi devam ederken duruşmadaki iddialar yeniden gündemde.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'i 4,5 milyon Dolar dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in yargılandığı davada savcılık kararını verdi.

Sanıkların, birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Van der Wiel'in avukatı Abide Gülel de katıldı.

İHA

Ne olmuştu?

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Wiel'in, danışmanlık hizmeti almak için sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini bir otelin sahibi ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını aktardı.

Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği, ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı tespit edilen siteden Wiel'e villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro aldığı ifade edildi.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını vurguladı.

Sözleşmedeki tutarın 2 milyon Dolar olarak belirlenmesine rağmen Wiel'in 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro'yu sanıkların hesabına yolladığı kaydedildi.

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Kendilerini bir otelin sahibi olarak da tanıtan sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulanan mütalaada sanıkların, Wiel'in yabancı olmasından faydalanıp kendilerini olduklarından farklı tanıtıp hileli hareketlerde bulundukların altı çizildi.

Ayrıca sanıkların "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcının görüşüne karşı diyecekleri sorulan Wiel'in avukatları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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