Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Adil Rami: “Pamela Anderson’un paparazzilerinden korktum”

Fenerahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, L'Équipe'ye kariyerindeki iyi ve kötü günleri anlattığı ilginç bir röportaj verdi.

Fransız medyasına İspanya'da geçirdiği zamanla ilgili olarak "Sevilla'da kalırdım ancak Marsilya için oynadığım için pişman değilim, bu benim en büyük gurur nedenlerimden biri. Yine de doğru zaman değildi" diyor.

Bazıları, Pamela Anderson ile olan ilişkisinin ona zarar verdiğine dikkat çekiyor.

"Dedikodular insanları aldattı. Ben dahil olmak istemedim ama kız arkadaşım bir ikondu ve birçok insan tüm bu saçmalıklardan etkilendi. Bütün o paparazzilerden korktum ve Fransa'dan kaçmak zorunda kaldım."

Rami, Troyes'de yeniden kendini buldu:

"Şanslıydım, çünkü François Vitali (Lille'deki zamanından tanıdığım ESTAC spor direktörü) benim zihniyetimi biliyor. Marsilya'dan ayrıldığımda, nüfuzlu insanlar Ligue 1'e geri dönmemem için mümkün olan her şeyi yaptı. Onların en büyük korkusuydu. Futbolu bırakmam için her şeyi yaptılar. Kendime burada kendimle gurur duyabileceğimi söylüyorum. Birkaç kez beni boğmaya çalıştılar ve hala buradayım, ayaktayım".

Fransız futbolcu, geçmişte kırılgan biri olduğunu açıkladı: "Kolay bir avdım, evet! Futbolcu, atletik olarak yakışıklı. Parası var ve genç. Genelleme yapmadan, ama hala çok kız var, hadi bakalım. İlgi var, paranla ya da şöhretinle. Bazen sadece kendilerini belli etmek için sosyal ağlarda takipçi kazanmak istiyorlar" dedi.

Eski Fenerbahçe futbolcusu, birçok cazibeye sahip olduğunu itiraf etti: "Tatilde, cepleri uyuşturucu dolu adamlarla birlikte pek çok kolay kadınla tanışıyorsunuz... Zihinsel olarak biraz daha az güçlü olsaydım, ölmüştüm.

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