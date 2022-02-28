Fenerbahçe'nin eski forvetleri Michael Frey ve Samatta'nın performansı: 24 gol
Fenerbahçe, son dönemde forvetlerden alamadığı performanslarla dikkat çekiyor. Son 10 yılda Niang'dan sonra sarı lacivertli takım golcüsünü bulamadı.
2019-2020 sezonunun özellikle ilk yarısında Vedat Muriqi, taraftarlar aradığı golcüyü bulduğunu hissetse de Kosovalı yıldız Fenerbahçe'de çok kalamadı ve 18 milyon Euro bedelle Lazio'ya transfer olmuştu.
Öte yandan bu süreçte Fenerbahçe'den ayrılan forvetler, gittikleri takımlarda gösterdikleri performanlarla dikkat çekiyor.
Editörün Seçtikleri
- Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, kulüpteki yetkilerini devretti
- ŞİMDİ NE YAPIYOR? | Maradona'nın emanetine ihanet: Ariel Ortega
- "Rusya Milli Marşı'nı dinlemeyi reddediyorum!" Szczesny, Ukrayna krizi nedeniyle Polonya için oynamayacağını açıkladı
- Hem Barcelona hem de Türkiye'de oynamış futbolcular
Michael Frey'den 20 gol
Ali Koç'un başkan seçildiği sezonda sportif direktör Damien Comolli tarafından Zürüh'ten transfer edilen Michael Frey, Fenerbahçe'de aradığını bulamamaıştı.
Art arda başka takımlara kiralandığı sezonların ardından Frey, Belçika'da kendini buldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında da rakibi olan Royal Antwerp'te futbol oynayan İsviçreli forvet, Belçika Pro Ligi'ne damga vurdu.
Frey, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 20 gol atıp 3 de asist yaparak takımının çıkışında önemli bir katkı verdi.
Samatta'nın performansı
2020-2021 sezonu başında Aston Villa'da büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta, sarı lacivertli kulüpte gol yollarında sorunlar yaşadı.
Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe ile çıktığı 27 karşılaşmada sadece 5 gol atabilmişti.
Bu sezon yine eski bir Fenerbahçeli Frey'in takımına kiralanan Samatta, Belçika'da da istediğini bulabilmiş değil.
23 karşılaşmada sadece 4 gol atabilen Samatta, 3 de asist yaptı.
Daha fazla okuma
Barcelona teknik direktörü Xavi'den genç yıldızına övgüler: "Pedri, Iniesta'yı hatırlatıyor"