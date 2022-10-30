Sarı-lacivertli ekip, yoluna dolu dizgin ilerliyor.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı mücadeleyi 5-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip maç eksiği olmasına rağmen, ikinci sırada bulunan Adana Demirspor'un 3 puan önünde bulunuyor.

Ne oldu?

Michy Batshuayi, açılışı penaltıdan yaptı ve ardından, Emre Mor'un asistinde İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı.

Topalli, İstanbulspor adına farkı bire indirdi, ancak sahneye bir kez daha Batshuayi çıktı ve bu kez asist İrfan Can'dan geldi.

İstanbulspor'dan Topalli bir kez daha farkı bire indiren golü attığında, Valencia ve Batshuayi'den cevap gelince mücadele Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Batshuayi, attığı üç golle maçı hat-trick yaparak tamamladı.

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