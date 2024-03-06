Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynayan Sırp yıldız üretkenlik konusunda dünyanın en iyilerinden biri olmayı başardı.

Süper Lig’de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sezona ağırlığını koymaya devam ederken, Hatayspor karşısında takım arkadaşı Cengiz Ünder’e yaptığı asistle skora etki etmeyi de sürdürdü.

Süper Lig’de oynadığı 28 karşılaşmaya sekiz gol ve dokuz asist sığdırmayı başaran 35 yaşındaki yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda Avrupa’nın en iyisi oldu.

Süper Lig'de yaklaşabileni yok

Sezon başından bu yana 10,63 asist beklentisiyle oynayan Tadic’in Süper Lig’deki en yakın takipçisi 7,61 ile Trabzonsporlu Edin Visca olurken bu iki oyuncuyu 7,35 ile Kerem Aktürkoğlu ve 7,24 ile Sebastian Szymanski takip etti. Çift haneli asist beklentisi oranına ulaşan Tadic ligdeki rakiplerine büyük bir fark atmayı başarırken, Avrupa’da da öne çıkmayı bildi.

Benfica’nın Avrupa’nın Süper Lig’in dahil olmadığı 10 büyük liginde asist beklentisi konusunda zirvede yer alan dünyaca ünlü yıldızı Angel Di Maria 9,58’lik oran yakalarken Tadic’in gerisinde kaldı. Arjantinli oyuncuyu 9,42 ile Rangers’tan James Tavernier takip etti. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Union Saint-Gilloise’den Cameron Puertas 8,98 ile Leroy Sane’nin hemen ardında dördüncü sırada yer aldı.