Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Mesut Özil hakkında kararını verdi: "Kulübün kararı aynen devam edecek"

Portekizli teknik direktör, kendisini bir yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus için imza töreni düzenledi.

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jorge Jesus, birçok konuya değindi.

Jorge Jesus, ilk olarak sarı lacivertli kulübe gelmesindeki etkenleri açıkladı.

"Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni çok istemesi.

"Taraftarlar da beni ne kadar çok istediğini gösterdiler. Benim ve oğlumun sosyal medya hesaplarını istila ettiler. Maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Bu sebeple bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

Çift forvet oynatıyor

Onur Tuğrul'un diziliş ve Kim Min Jae ile Arda Güler hakkındaki sorusuna Jorge Jesus şu şekilde cevap verdi.

"Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz.

"Başkanımızın belirttiği gibi yaklaşık 2 aydır maçları takip ediyorum. Takımda oyuncuları bireysel anlamda çok iyi buldum. Kim Min-Jae iyi bir oyuncu. Avrupa'da her takım isteyebilir. Arda Güler genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Takımıza yardım edeceğinden şüphem yok."

Mesut Özil'in durumu

Jorge Jesus, sezon ortasında kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında da hali hazırdaki durumun devam edeceğini belirtti.

"Futbolda geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Sizi bugünkü referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek.

Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe'de oynayan oyuncularla oynayacağım.

Transferler

Deneyimli teknik direktör, takıma yapılacak takviyeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor."

Neden 1 yıllık sözleşme?

"Ben kulüplerle her zaman 1 yıllık kontrat yaparım. Zaten işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz. Bu benim için yeni bir durum değil. Portekiz dışında her yerde bu şekilde çalıştım."

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