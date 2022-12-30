Koreli futbolcu, kendisini Avrupa'nın en büyük sahnesinde gösterme fırsatı yakalayacak.

Fenerbahçe, 2021 yılının yaz transfer döneminde Çin'in BJ Guoan takımından 3 milyon Euro karşılığında Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer ettiğinde, neredeyse hiç kimse onun sadece bir sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satılacağını tahmin edemezdi.

Koreli stoper, kısa süre kaldığı sarı-lacivertli ekipte taraftarların sevgilisi oldu ve İtalya'nın yolunu tuttu.

Kendisini Napoli taraftarlarına da sevdiren Kim, Serie A'da değerine değer kattı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını da giyen Koreli oyuncu, oynadığı futbolla takdir aldı.

Ve bu performansının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Ne söylendi?

Calciomercato'da yer alan habere göre Manchester United, Napoli'nin Güney Koreli stoperini transfer listesinin en üstüne koydu.

Kim Min-Jae, bu sezon Serie A kulübü için göze çarpan bir performans sergiledi ve 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.

Avrupa'nın dev kulüpleri, bu ücreti ödemek için sıraya girdi, ancak Kim'i transfer etmek isteyen en güçlü aday şimdilik Manchester United.

Böylece Kim Min-Jae, oynadığı futbolla kendisini Avrupa'nın en iyi sahnelerinden birisinde gösterme fırsatı yakalayacak.

Napoli'nin neredeyse tüm maçlarında 90 dakika forma şansı bulan Koreli stoper, takımına 2 gol katkısında bulundu.