Fenerbahçe, milli maçlara gözlemci gönderdi: 4 oyuncu listede
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Fenerbahçe'nin milli maç takibi Avusturya - Polonya maçında da devam etti.
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Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Avusturya'da oynanan ve Polonya'nın 1-0 kazandığı karşılaşmaya 1 gözlemcisini gönderdi.
Polonyalı bek oyuncuları Bartosz Bereszynksi ve Tomasz Kedziora ile sağ kanatta görev yapan Przemyslaw Frankowski takip edildi.
Avusturya’da 84. dakikada oyuna giren Karim Onisiwo’nun da sarı lacivertlilerin oyuncu izleme havuzunda yer aldığı kaydedildi.
Sarı lacivertli kulübün gözlemcileri daha önce, Bosna Hersek - Ermenistan maçını da takip etmişti.