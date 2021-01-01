Fenerbahçe Mesut Özil'de sona yaklaşıyor | Arsenal serbest bırakacak

Arsenal Mesut Özil'i serbest bırakmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanırsa Mesut hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

- Mesut Özil flörtünde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

İngiltere basınında çıkan son haberler, Fenerbahçeli taraftarlara müjdeyi verecek nitelikte...

The Athletic muhabiri David Ornstein'in haberine göre, ile Mesut, sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlamaya çok yakınlar. Eğer bir terslik olmazsa, kontrat bozulacak ve yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a hareket edecek.

Daha fazla takım

Mesut'un Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ama 32 yaşındaki oyuncu Mart ayından beri kulübünün formasını giyemiyor.