Fenerbahçe Mbaye Niang'ı takip ediyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 13 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe Mbaye Niang'ı izleyecek

Fenerbahçe gözlemcileri oyuncu takibini sürdürüyor.

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe gözlemcileri Nantes - Rennes maçını yerinde izleyecek.

Rennes'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Niang'ın yanı sıra Nantes forması giyen Anthony Limbombe ve Romain del Castillo takip edilecek.

Fenerbahçe Konoplyanka'yı kiralayabilir

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Konoplyanka'ya dikti.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka için Schalke 04'e kiralama teklifinde bulundu.

Schalke 04 eğer Konoplyanka'yı satamazsa, Fenerbahçe'nin kiralık teklifini kabul edecek.

Fenerbahçe'de Neustadter'e yeni sözleşme yok

Fenerbahçe'de sezon sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Fanatik'in haberine göre sözleşmesi sona erecek olan futbolculardan biri olan Roman Neustadter'e yeni sözleşme önerilmeyecek.

Süper Lig'de ve dünyada biten tüm transferler

Ocak ayında Süper Lig'de gerçekleşen her transferi ve dünyada gerçekleşen önemli transferleri sıralıyoruz...