Fenerbahçe, Mauricio Isla ve Roberto Soldado'yu kaybetti

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iki önemli kayıp verdi. Mauricio Isla ve Roberto Soldado, gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından aleyhine faul kararı çıkmasını alkışla protesto eden Mauricio Isla, bu hareketinin bedelini sarı kartla ödedi. Şilili oyuncu bu kartla cezalı duruma düştü.

Ardından 45+3'te rakibine yaptığı faulün ardından hakemle sözlü diyaloğa giren Roberto Soldado, Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sahasında konuk edeceği Konyaspor karşısında iki oyuncusundan faydalanamayacak. Direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç oynayamayacak olan Soldado ise bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.