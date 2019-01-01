Fenerbahçe Markus Henriksen ve Havard Nordtveit ile ilgileniyor

Fenerbahçe’nin Hoffenheim’dan Nordtveit ile Hull City’den Henriksen’i gündemine aldığı öne sürüldü.

transferde rotayı Norveçli futbolculara çevirdi.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Sarı Lacivertliler, orta saha oyuncusu Markus Henriksen ve stoper ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen Havard Nordtveit'i listesine aldı.

Henriksen'i bonservisiyle, Nordtveit'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı.

3 milyon euro istiyorlar

Bonservisi Hull City'de Markus Henriksen, Norveç Milli Takımı forması da giyiyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Henriksen için 3 milyon euro bonservis bedeli isteniyor.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hull City ile 39 İngiltere Championship maçına 11'de çıktı, 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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Nordveit forma şansı bulamıyor

Havard Nordtveit ise 2017 yaz transfer sezonunda geçtiği 'da aradığını bulamadı. Son iki sezonda sadece 23 maçında forma giydi.

Hoffenheim bu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2 yıllık kiralama için Hoffenheim ile görüşmelerini sürdürüyor.