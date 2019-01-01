Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bugün içinde tamamlamak istiyor
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Fenerbahçe, transfer döneminin sonlarına girilirken Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas ise Gustavo'yu sağlıklı olması halinde Nice karşısında sahaya sürmeyi planladığını açıkladı. Fanatik' te yer alan habere göreyse Fenerbahçe, bu maçtan önce transferi tamamlamayı ve oyuncunun maç kadrosuna alınmasını önlemeyi amaçlıyor.
Gustavo ise Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasına rağmen profesyonelce davranıp Marsilya ile antrenmanlara düzenli bir şekilde çıktığı ve transferin gerçekleşmemesi halinde Nice maçında da sahada olacağı belirtiliyor.