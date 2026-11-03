24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoFenerbahçe
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoLiverpool
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
Kuyt
R. Araujo
R. Lukaku

Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Liverpool maçına kapsamlı bakış. Ev sahibi Fenerbahçe üç maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken taktikleri, takımlardaki son gelişmeleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gidiyor. Maç, 4 Kasım Çarşamba günü EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Liverpool, Premier Lig'deki hayal kırıklığını geride bırakmak istiyor

Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool, tüm kulvarlarda beş maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı ancak bu seri, pazar günü Anfield'da Arsenal'e karşı oynanan Premier Lig maçında sona erdi. Yine de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanan Liverpool, sezon boyunca yalnızca iki kez yenilmiş olmanın verdiği güvenle Türkiye'ye gidecek.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fenerbahçe ayakta kalmaya çalışıyor

Fenerbahçe, üst üste iki Süper Lig maçını kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçından yalnızca iki puan çıkarabildi. Geçici teknik direktör Dirk Kuyt için zor bir dönem olduğu açık. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iç saha maçında Slavia karşısında iki gollük üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı; ikinci hafta ise Aston Villa deplasmanında 6-0 yenildi. Liverpool'da futbolcu olarak altı yıl geçiren Kuyt, Şampiyonlar Ligi'ndeki teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında bundan daha zorlu bir görevle karşılaşamazdı.

Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Liverpool'un kiralık oyuncusu Ronald Araujo, son iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı.
  • Fenerbahçe'nin son yedi iç saha maçının altısında 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Marco Asensio ve Nathan Aké, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'de forma giyemeyecek.
  • Dominik Szoboszlai, Liverpool'un hafta sonu Arsenal'e 1-0 yenildiği Premier Lig maçında oyuna sonradan girerek sakatlığının ardından sahalara döndü.

Takım haberleri ve kadrolar

Fenerbahçe vs Liverpool Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Diziliş
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarK. OppongK. OppongN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac AllisterT. NyoniT. NyoniL. KoumasL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahçe

İlk 11

Liverpool

Teknik direktör

  • Kuyt
  • A. Iraola

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin