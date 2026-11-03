Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gidiyor. Maç, 4 Kasım Çarşamba günü EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Liverpool, Premier Lig'deki hayal kırıklığını geride bırakmak istiyor

Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool, tüm kulvarlarda beş maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı ancak bu seri, pazar günü Anfield'da Arsenal'e karşı oynanan Premier Lig maçında sona erdi. Yine de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanan Liverpool, sezon boyunca yalnızca iki kez yenilmiş olmanın verdiği güvenle Türkiye'ye gidecek.

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Fenerbahçe ayakta kalmaya çalışıyor

Fenerbahçe, üst üste iki Süper Lig maçını kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçından yalnızca iki puan çıkarabildi. Geçici teknik direktör Dirk Kuyt için zor bir dönem olduğu açık. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iç saha maçında Slavia karşısında iki gollük üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı; ikinci hafta ise Aston Villa deplasmanında 6-0 yenildi. Liverpool'da futbolcu olarak altı yıl geçiren Kuyt, Şampiyonlar Ligi'ndeki teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında bundan daha zorlu bir görevle karşılaşamazdı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Liverpool'un kiralık oyuncusu Ronald Araujo, son iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı.

Fenerbahçe'nin son yedi iç saha maçının altısında 2,5 gol barajı aşıldı.

Marco Asensio ve Nathan Aké, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'de forma giyemeyecek.

Dominik Szoboszlai, Liverpool'un hafta sonu Arsenal'e 1-0 yenildiği Premier Lig maçında oyuna sonradan girerek sakatlığının ardından sahalara döndü.

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