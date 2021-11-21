Fenerbahçe lige derbi galibiyetiyle tutundu

Süper Lig'de haftanın ve hatta belki de sezonun sonucu en merakla beklenen maçı çok uzun yıllar unutulmayacak bir 90 dakikaya sahne oldu.

Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı deplasmanda Miguel Crespo'nun 90+4'te gelen golüyle mağlup etmeyi başarırken, Fatih Terim'in atıldığı maçın son bölümü oldukça gergin anlara sahne oldu.

Karşılaşma öncesinde ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor'dan dokuz puan geride olan Galatasaray ile 10 puan geride olan Fenerbahçe için derbide yaşanacak puan kaybı, Trabzonspor'un olası Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte işleri bir hayli zora sokacaktı.

Haftayı zirvenin çift haneli puan farkıyla gerisinde kapatmanın yanı sıra bir de derbi mağlubiyeti muhtemelen hem Fatih Terim'in hem de Vitor Pereira'nın isteyecekleri en son şeydi.

Pereira nefes aldı

Fenerbahçe açısından ise işler biraz daha karmaşıktı.

Son dört maçta alınan bir puanla topun ağzına gelen Vitor Pereira'nın hemen her gün tartışılan üçlü savunması en sonunda başkan Ali Koç'un da tepkisini çekerken, bu durumu milli maç arasında açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeyen Koç'un olası bir mağlubiyetle yeni bir teknik direktör arayışına başlaması hiç de sürpriz olmayacaktı.

Başkan Ali Koç kötü gidişat sonrasında milli maç arasında dizilişe yaptığı müdahale ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın "Azizsilin" diye nitelendirilen müdahalelerini anımsatırken, Portekizli teknik direktöre uygulanan bu "Alisilin" Fenerbahçe'nin sahadan üç puanla ayrılmasının yolunu açtı.

Mert, İrfan, Zajc ve Mesut gibi 10 numara karakterli dört oyuncuyu aynı anda sahada tutan Fenerbahçe, Gustavo'nun yokluğunda net bir kesici olmayan Sosa'yı da sahada bulundurunca pas kalitesi geçtiğimiz haftalara nispeten daha yüksek bir takım ortaya çıktı.

Sosa'nın Kerem'in attığı golde rakibine yaptığı yumuşak müdahale Galatasaray'ın öne geçmesine zemin hazırlarken, İrfan'ın Mesut'a attığı pas ve dünyaca ünlü oyuncunun sonrasında bütün yarı sahayı topla geçerek attığı gol Galatasaray savunmasının konsantrasyon kaybını ortaya koydu.

Berke'nin en özel günlerinden biri

Ali Koç'un açıklamalarında ticari işlerini bir kenara bırakıp takıma odaklanması konusunda uyardığı Mesut da bu açıklamaların ardından çıktığı ilk maçta Fenerbahçe formasıyla en etkili oyunlarından biri ortaya koydu.

İkinci yarıda ise daha net fırsatları yakalayan taraf genellikle Galatasaray'dı. Patrick van Aanholt'un gol pasını yeterince net verememesinin de etkisiyle araya giren Min-Jae Kim kritik müdahalesiyle Galatasaray'ın ikinci golünün önüne geçerken, Diagne ile karşı karşıya kalmasına rağmen gole izin vermeyen Berke Özer de günün kahramanları arasında yer aldı.

Maçtan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Berke'nin çocukluğundan bu yana Fenerbahçe taraftarı olması, bu geceyi genç kalecinin hayatının en özel günlerinden birine dönüştürdü şüphesiz.

Pereira'nın hamleleri yerindeydi

Vitor Pereira'nın orta saha direnci azaldıktan sonra Samuel ve Crespo'yu alarak, yeniden sezon başından bu yana olduğu gibi üçlü savunmaya dönmesi takımını ayakta tutarken, Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Kerem Aktüroğlu hatlar arasında aldığı toplarla oldukça etkili oldu.

23 yaşındaki oyuncunun topu aldığı hemen her pozisyonda gole yönelik üretken bir adım atması, her geçen gün izlemesi daha keyifli bir oyuncuya dönüştürüyor.

Günün sonunda her iki takımın da üç puana ihtiyaç duyduğu derbinin kazananı olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kredisi bir süre daha artacaktır. Önümüzdeki haftalarda dörtlü savunma ve sahada yetenekli ayakların sayısının arttığı bir Fenerbahçe göreceğimiz aşikar.

İlk yarının sonuna dek oynayacağı altı maçın dördünü Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, en azından bu karşılaşmaları kayıpsız geçip, ikinci yarıya yine sahasında oynayacağı Adana Demirspor galibiyetiyle başlayabilirse, dört haftada tepetaklak olduğu şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma gelebilir.