Fenerbahçe Kulübü: İstanbul Sözleşmesini toplumumuzun ortak menfaati için gözetmeliyiz

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Sözleşmesinden Türkiye'nin çekilmesi konusunda toplumsal endişe duyduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin toplumsal sonuçlarından endişe duyduklarını dile getirerek fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çekildi.

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Sözleşmesinden çıkış kararıyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü ne söyledi?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesinin toplumun ortak menfaatine olduğu konusu vurgulandı.

"Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz"

“Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen Fenerbahçe Spor Klübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz"

Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz.



🔗 https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021

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