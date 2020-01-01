Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti
Yorum()
depohotos
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada karşılaşmayı Halis Özkahya'nın yöneteceği belirtilmişti.
Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta oynanan Milan - Sparta Prag maçında düdük çalan Halis Özkayha'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bu gelişmenin üzerine Fenerbahçe - Konyaspor maçına Ali Şansalan atandı.
Şansalan'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.