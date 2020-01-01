Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada karşılaşmayı Halis Özkahya'nın yöneteceği belirtilmişti.

Ancak UEFA 'nde geçen hafta oynanan - Sparta Prag maçında düdük çalan Halis Özkayha'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu gelişmenin üzerine - maçına Ali Şansalan atandı.

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Şansalan'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.