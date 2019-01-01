Fenerbahçe kötü gidişatı durduramıyor

Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, yapılan hamlelere rağmen bir türlü kötü gidişatı durduramıyor.

Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, tarihinin en dramatik ve en kötü sezonunu geçiriyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayıp küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Fenerbahçe, son şoku alt lig takımı Ümraniyespor karşısında yaşadı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolundaki en büyük hedeflerden biri olan Türkiye Kupası'na son 16 turunda Ümraniyespor'a 2 maçta da yenilerek veda eden Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

30 maçta sadece 7 galibiyet

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 galibiyette kaldı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan biri oldu. Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 2 maçta da yenen ve taraftarına sadece bu karşılaşmalarda rahat bir nefes aldıran Fenerbahçe, son 16 turunda ise Ümraniyespor karşısındaki şok sonuçlardan kaçamadı.

Fenerbahçe, bu sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise aldığı 2 galibiyetle adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Ersun Yanal da kötü başladı

Phillip Cocu ve Erwin Koeman'dan istediğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük desteğiyle göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal'la da istediği çıkışı yakalayamadı.

Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece kupada Giresunspor'u mağlup edebildi.

Ligde 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Ümraniyespor yenilgileriyle beraber Ersun Yanal dönemine de kötü bir başlangıç yapmış oldu.

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5 yıl sonra çeyrek final göremedi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra çeyrek finali göremeden elendi.

Yine Ersun Yanal döneminde 2013-2014'te 4. turda alt lig ekibi Fethiyespor'a elenen Fenerbahçe, daha sonraki 4 sezonda ise en az yarı finale kadar gelmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki kupa macerası ise son 16 turunda sona erdi.