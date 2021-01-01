Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ziraat Kupası'nda , son 16 turu maçında 'yı konuk ediyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takım çeyrek finale çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, kupanın 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.

Kasımpaşa ise Muğlaspor'a 5-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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Koronavirüs nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Gustavo ve isimleri gizli tutulan 2 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sakatlıkları bulunan D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giyemeyecek.

Maç Fenerbahçe - Kasımpaşa Tarih 14 Ocak Perşembe Saat 20:45

TV yayını ATV İnternet yayını -

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: , Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta

Sakat: D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa, Tolga Ciğerci

Cezalı: -

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

Sakat: J. Jeanvier, Tarkan Serbest

Cezalı: -