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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

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Fenerbahce celebration
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, son 16 turu maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takım çeyrek finale çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, kupanın 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.

Kasımpaşa ise Muğlaspor'a 5-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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    Koronavirüs nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Gustavo ve isimleri gizli tutulan 2 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sakatlıkları bulunan D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giyemeyecek.

    Maç Fenerbahçe - Kasımpaşa
    Tarih 14 Ocak Perşembe
    Saat 20:45

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını ATV
    İnternet yayını -

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta

    Sakat: D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa, Tolga Ciğerci

    Cezalı:  -

    Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

    Sakat: J. Jeanvier, Tarkan Serbest

    Cezalı: -

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