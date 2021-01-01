Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, son 16 turu maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takım çeyrek finale çıkacak.
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- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Sarı-lacivertli ekip, kupanın 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.
Kasımpaşa ise Muğlaspor'a 5-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Koronavirüs nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Gustavo ve isimleri gizli tutulan 2 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sakatlıkları bulunan D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giyemeyecek.
|Maç
|Fenerbahçe - Kasımpaşa
|Tarih
|14 Ocak Perşembe
|Saat
|20:45
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|ATV
|İnternet yayını
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Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta
Sakat: D. Perotti, F. Novak, Jose Sosa, Tolga Ciğerci
Cezalı: -
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin
Sakat: J. Jeanvier, Tarkan Serbest
Cezalı: -