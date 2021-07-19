Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa karşısında

Vitor Pereira'nın takımının ikinci hazırlık maçı olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşması FB TV ekranlarından yayımlanacak.

Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçında Romanya 2. Ligi takımlarından Csikszereda'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak 90 dakika sarı-lacivertli takımın kanalı FB TV'den yayımlanacak.

FB TV'yi buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Üst sıraları zorlamak istediği yeni sezona hazırlanma kapsamında ilk hazırlık maçını Galatasaray ile oynayan Kasımpaşa sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşılaşan Şenol Can'ın takımı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin geçen sezonki iki karşılaşmasında da gülen taraf sarı-lacivertli takım olmuştu.

İlk maçta üçlü savunma denenmişti

Temmuz ayı içinde Kasımpaşa'nın yanı sıra Udinese, Tabor Sezana ve Al Hilal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige bu karşılaşmalarla hazır hale gelmeye çalışacak. Topuk Yaylası kampında oynadığı ilk hazırlık maçında ilk yarıda 3-4-3, ikinci yarıda ise 3-4-1-2 oynayan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında da üçlü savunmayla oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de A Milli Takım'ın EURO 2020 kampında yer alması nedeniyle kampa geç katılan ve bu nedenle Csikszereda karşısında forma giymeyen Altay Bayındır'ın da Kasımpaşa karşısında süre bulması bekleniyor. Sezonun son bölümünde elinde oluşan kırık nedeniyle kaleyi Harun Tekin'e teslim eden Altay, ligin son haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında kaleyi yeniden almıştı.

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