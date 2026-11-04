Fenerbahçe karşısında Liverpool oyuncu puanları: Trey Nyoni parladı ancak savunma hataları İstanbul'da Andoni Iraola'ya pahalıya patladı

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'si, Kuyt'ın adını duyurduğu kulüp Liverpool karşısında iki kez geriden gelerek İngiliz ekibinin Avrupa'daki kusursuz başlangıcına son verdi.

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Trey Nyoni, 25. dakikada kulüp formasıyla ilk golünü voleyle atarak Liverpool'u öne geçirdi. Ancak dört dakika sonra Mason Greenwood'un serbest vuruşunda top barajdaki Jeremy Jacquet'ye çarpıp ağlara gitti. Oyuna sonradan giren Alexander Isak, 69. dakikada ilk dokunuşuyla Cody Gakpo'nun ortasını kafayla gole çevirdi. Dört dakika sonra ise Gakpo'nun korner organizasyonunda topu geriye doğru dokundurması Archie Brown'a yakın mesafeden gol fırsatı verdi. Vedat Muriqi, 79. dakikada Brown'ın ortasını kafayla ağlara göndererek galibiyet golünü attı.

Andoni Iraola'nın takımı %68 topa sahip olma oranına, 22 şuta ve 12 kornere ulaştı. Buna rağmen yediği üç gol de duran toplarda ve yüksek toplarda yapılan savunma hatalarından kaynaklandı. Ağustostan bu yana ilk kez üst üste iki maç kazanamayan Liverpool, bu yenilgiyle lig aşaması tablosunda dokuz puanla beşinci sırada kaldı. Fenerbahçe ise 18 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini kutladı.

GOAL'ün İstanbul'daki maç için Liverpool oyuncularına verdiği notlar şöyle...

Kaleci ve savunma

Alisson Becker (5/10): N'Golo Kante, Greenwood ve Brown'ın şutlarında dikkat çekici kurtarışlar yaptı. Ancak Brown ikinci beraberlik golünü atarken çıkıp çıkmamakta kararsız kaldı; Muriqi galibiyet golünü kafayla attığında ise çizgisinden ayrılamadı.

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Joe Gomez (6/10): Sağ bekten hücuma canlı destek verdi ve Bradley Barcola için kalenin önüne tehlikeli, yerden sert bir orta gönderdi. Ancak Greenwood ve Brown, birer kez ona karşı üstünlük sağladı. Iraola galibiyet için hamle yaparken 66. dakikada yerini Florian Wirtz'e bıraktı.

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Jeremy Jacquet (5/10): Greenwood'un beraberliği getiren serbest vuruşunda barajda yan döndü ve top ona çarparak yön değiştirdi. Galibiyet golünde de Muriqi'nin hava topunda üstünlük kurduğu üç oyuncudan biriydi. Ayrıca maçın başlarında bir kafa vuruşunu az farkla auta gönderdi ve rakibini iterek gereksiz bir serbest vuruşa neden oldu.

Virgil van Dijk (6/10): Kaptan, Romelu Lukaku'ya karşı fiziksel mücadelelerde defalarca üstünlük kurdu ve duran toplarda tehdit yarattı. İki kafa vuruşunda Ederson'u kurtarışa zorlarken uzatma dakikalarında yakaladığı fırsatta topu üstten auta gönderdi.

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Kostas Tsimikas (6/10): Başlarda yaptığı kötü geri pas Kante'ye fırsat verdi. Greenwood'u ittiği pozisyonda penaltı verilmemesi de onun adına şanstı. Buna karşılık Isak'ın golünün hazırlığında Gakpo ile iş birliği yaptı ve düzenli olarak orta gönderdi. 76. dakikada yerini Milos Kerkez'e bıraktı.

Orta saha

Alexis Mac Allister (6/10): Topu isabetli biçimde dolaştırdı ve devre arasından sonra bir kafa vuruşuyla Ederson'u sınadı. Ancak Muriqi'nin galibiyet golünü attığı hava topunda rakibine üstünlük sağlayamadı ve son bölümde Kerem Akturkoglu'ya yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.

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Trey Nyoni (8/10): Dominik Szoboszlai'nin ortasının savunma tarafından tam uzaklaştırılamamasının ardından seken topa sert bir vole vurarak Liverpool formasıyla ilk golünü attı ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Oyunu geriden yönetti; denediği 96 pas, bu sezon turnuvada bir Liverpool oyuncusunun ulaştığı en yüksek sayıydı. Önemli top kesmeler yaptıktan sonra 85. dakikada yerini Lewis Koumas'a bıraktı.

Dominik Szoboszlai (6/10): Arka adalesindeki sorunun ardından ilk 11'e döndü. Ortası Nyoni'nin açılış golünü hazırladı ancak duran toplardaki servisleri büyük ölçüde sonuçsuz kaldı. Greenwood'un beraberliği getirdiği serbest vuruşa neden oldu ve ikinci beraberlik golünde Brown'ın kendisinden sıyrılıp koşmasına engel olamadı.

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Hücum

Victor Munoz (6/10): Maça canlı başladı; üçüncü dakikadaki şutunda Ederson'u topu kornere çelmeye zorladı ve Barcola'nın kafayla auta gönderdiği ortayı yaptı. 60. dakika civarında topla oyalanınca Brown'a şut fırsatı verdi. 66. dakikada oyundan alındı.

Rio Ngumoha (7/10): 18 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un en tehlikeli hücum seçeneğiydi. Kante ve Greenwood'a faul yaptırdı; devre arasından sonra çalımlarla yarattığı pozisyondaki şutu engellendi. 66. dakikada şaşırtıcı biçimde oyundan alındı.

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Bradley Barcola (6/10): Alışık olmadığı 9 numara rolünde hareketliydi ancak fırsatları değerlendiremedi. Erken bir pozisyonda topa düzgün vuramadı, Munoz'un ortasını kafayla auta gönderdi ve falsolu şutunda Ederson'u kurtarışa zorladı.

Yedekler ve teknik direktör

Alexander Isak (7/10): Oyuna girdikten üç dakika sonra Gakpo'nun ortasını ilk dokunuşuyla kafayla ağlara göndererek Liverpool formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

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Cody Gakpo (6/10): Isak'ın golünün ortasını yaptı ancak korner organizasyonunda topu geriye doğru dokundurması, Fenerbahçe'nin ikinci beraberlik golünde Brown'a fırsat yarattı. Son bölümdeki falsolu şutu az farkla üstten auta gitti.

Florian Wirtz (6/10): Iraola, skor 1-1'ken galibiyet için hamle yaparak Gomez'in yerine onu oyuna aldı ancak kalabalık hücum bölgesinde pek etkili olamadı.

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Milos Kerkez (6/10): 76. dakikada Tsimikas'ın yerine oyuna girdi ve hücuma çıkmayı sürdürdü. Ancak ortaları rahatlıkla karşılandı.

Lewis Koumas (Puan yok): 85. dakikada Nyoni'nin yerine oyuna girdi.

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Andoni Iraola (5/10): Skor 1-1'ken yaptığı üç değişiklik, Isak ile Gakpo'nun iş birliği sayesinde hemen karşılığını buldu. Ancak takımının duran toplardaki ve hava toplarındaki kırılganlığı pahalıya mal oldu. Arsenal yenilgisinin ardından, ileri uçta asıl mevkisi santrfor olan bir oyuncuya yer vermediği kadro da dahil olmak üzere yaptığı beş değişiklik çok sayıda fırsat getirdi, fakat net fırsatlardan yeterince gol çıkmadı.