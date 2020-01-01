Fenerbahçe Kalu ile söz kesti

Sarı-lacivertliler sağ kanatta oynayan Nijeryalı Samuel Kalu ile anlaştı. Sıra Nijeryalı oyuncunun kulübü Bordeaux'da.

Transferin hızlı takımı , bu sezon 11 yeni isme imza attırdı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de yolda...

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe'nin son gözdesi Samuel Kalu.

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Sarı lacivertliler oyuncu ile söz keserken Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor.

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Fenerbahçe, 23 yaşındaki Nijeryalı'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Oyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi.

Sağ kanatta oynayan genç futbolcu, süratli yapısı ve top taşıma özelliğiyle dikkat çekiyor.