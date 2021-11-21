Fenerbahçe kalecisi Berke Özer, Galatasaray galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer, Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla 2-1’lik galibiyette büyük pay sahibiydi.
Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan 21 yaşındaki file bekçisinin bu görüntüleri kameralara yansıdı.
Hastalığına rağmen oynadı
Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama hasta olmasına rağmen maça çıktığını itiraf eden Berke Özer, hazırlık aşamasında geçirdiği zor süreci anlattı.
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“Günde iki serum yedim, 24 saatin 19-20 saati uyuyarak geçti, ateşli bir hastalık geçirdim. Bu maça yalnızca bir gün antrenmanla çıktım, ama her şartta çıkardım.”
“Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçını izlediğimde o kaleyi koruyordum aslında. Bugün çok duygusalım. Çok mutluyum.”
Berke Özer'in derbi istatistikleri
3 kurtarış
%75 kurtarış yüzdesi
%56,5 pas isabeti
13 isabetli pas
Beşinci maçına çıktı
Fenerbahçe’nin 2018’de Altınordu’dan transfer ettiği Berke Özer, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarını Belçika’nın Westerlo ekibinde kiralık olarak geçirmişti.
Bu sezon başında sarı lacivertli ekibe dönen genç oyuncu, Süper Lig’de dört, UEFA Avrupa Ligi’nde ise bir maçta forma giydi ve bu maçlarda kalesinde beş gol gördü.