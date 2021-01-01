Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır Beşiktaş maçından sona gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig’in derbi maçında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de alkışlar kaleci Altay Bayındır'a gitti.

Maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımının son dakikaya kadar umutlu kalmasını sağlayan genç kaleci, 1-1 berabere biten maç sonunda üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Altay Bayındır'ı Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel teselli etti.

Beşiktaş karşısında altı kurtarışa imza atan Altay Bayındır, derbinin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır ne dedi?

"Bugün buraya mutlak galibiyet için gelmiştik ama beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz."

"Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Artık hataların telafisi olmayan haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıda da oynamalıydık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur."

"Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme, berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bugün 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz mücadelenin, emeğin, yaşadığımız her şeyin karşılığını alırız."