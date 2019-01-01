Fenerbahçe, Kadıköy'de kaç yıldır Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kaybetmiyor?
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AA
Fenerbahçe son 14 yılda Kadıköy'de oynadığı lig derbilerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kaybetmedi.
En son ne zaman derbi kaybetti?
Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 46 maçtır yenilmiyor (25G 21B).
Sarı lacivertlilere karşı, Şükrü Saraçoğlu stadında derbi galibiyeti elde eden son takım 17 Nisan 2005 yılında Beşiktaş'tı. Siyah beyazlı ekip 4-3'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe, evindeki lig maçlarında Galatasaray'a son yenilgisini 22 Aralık 1999, Beşiktaş'a son yenilgisini 17 Nisan 2005, Trabzonspor'a son yenilgisini ise 23 Ağustos 1997'de aldı.