Fenerbahçe kaçıncı, liderle kaç puan farkı var?
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AA
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, 16. haftada Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı.
Ersun Yanal'ın yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 15'e yükseltirken, haftayı yine 17. sırada kapattı.
Sarı-lacivertlilerin lider Başakşehir ile arasındaysa 19 puanlık bir fark bulunuyor.