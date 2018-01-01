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Fenerbahçe kaçıncı, liderle kaç puan farkı var?

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Ersun Yanal'ın ilk maçında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe; ligde kaçıncı sıraya yükseldi, liderle arasında kaç puan fark bulunuyor?

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, 16. haftada Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı.

Ersun Yanal'ın yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 15'e yükseltirken, haftayı yine 17. sırada kapattı.

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Sarı-lacivertlilerin lider Başakşehir ile arasındaysa 19 puanlık bir fark bulunuyor.

 

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