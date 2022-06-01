Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen duyurdu: Sarı-lacivertlilerde Portekizli dönemi

Portekizli teknik direktör, 2022/23 sezonu için sarı-lacivertli kulübü devralacak.

Fenerbahçe uzun süredir yolunu gözlediği Jorge Jesus'u dün İstanbul'a getirmişti.

Takımı Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından devralan İsmail Kartal'ın koltuğuna oturacak Portekizli teknik direktör için resmi açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır."

Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman geldi?

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hocamız Jorge Jesus veya İsmail Kartal'dan biri olacak" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktörü ikna edip İstanbul'a getirdi.

Jorge Jesus, dün gece geç saatlerde Türkiye'ye geldi. 22.00'de özel uçakla Lizbon'dan ayrılan 67 yaşındaki çalıştırıcı, dört saatlik yolculuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

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