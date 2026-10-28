Fenerbahçe, kulüp efsanesi ve eski Liverpool forveti Dirk Kuyt'ın A takımın başına geçici olarak geçeceğini resmen doğruladı. Karar, Ismail Kartal'ın hem yerel hem de Avrupa kupalarında alınan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından derhâl istifa etmesi üzerine alındı.

Reklam

Kuyt geçici olarak takımın başına geçti

Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe, Kartal'ın ayrılığının ardından hızla harekete geçerek A takımın yönetimini geçici olarak Kuyt'ın üstleneceğini doğruladı. 2012 ile 2015 yılları arasında İstanbul'da başarılı bir futbolculuk dönemi geçiren eski Hollanda millî futbolcusu, bu görevlendirmeden önce yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Kulüp, 2026-27 sezonunun kalan bölümünde takımı yönetecek kalıcı bir halef arıyor.

Kulübün resmî açıklaması kısa tutuldu ve Sukru Saracoglu Stadyumu'ndaki görev değişikliğinin derhal yürürlüğe girdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin yayımladığı açıklamada, “Ismail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni bir teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik koordinatörlüğüne atamıştır” ifadelerine yer verildi.









Ismail Kartal'ın düşüşü

Kartal'ın görev dönemi, takımı yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşımasına rağmen aniden sona erdi. Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması sevinçle karşılansa da büyük rakiplere karşı alınan bir dizi kötü sonucun ardından işler hızla tersine döndü. Beşiktaş'a karşı iç sahada alınan yenilgi ve ezeli rakip Galatasaray deplasmanındaki ağır mağlubiyet, kulübü şampiyonluk yarışında geriye düşürünce baskı dayanılmaz hâle geldi.

Ancak yönetim ve taraftarlar için bardağı taşıran son damla, Avrupa sahnesindeki küçük düşürücü performans oldu. Deneyimli teknik direktör, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Bu farklı mağlubiyet, ligdeki sıkıntılarla birleşerek Kartal'ın görevde kalmasını mümkün kıldı ve bu hafta görevinden ayrılma kararına yol açtı.

Reklam Reklam

Geçiş dönemi ve yeni teknik direktör arayışı

Görevin Kuyt'a devredilmesi, oyuncuların önlerindeki hedefe odaklanmasını sağlamak için geçici bir adım olarak görülüyor. Hollandalı görevine şimdiden başladı ve yaklaşan millî maç arasına kadar takımı yönetecek. Bu ara, Fenerbahçe yönetimine lig şampiyonluğu için mücadele edebilecek ve Avrupa'da rekabet edebilecek dünya çapında bir teknik direktör bulmak üzere kapsamlı bir arama yürütmesi için gereken zamanı sağlayacak.

Related Topics

Gelecek maçlar FB Süper Lig 12:00 GOZ

Göreve kalıcı olarak kimin getirileceğine dair spekülasyonlar artarken, boşalan pozisyon için birçok tanınmış ismin adı geçiyor. Taraftarların takımın bir an önce yeniden galibiyetler almaya başlamasını istemesi nedeniyle kulüp, doğru tercihi yapma baskısı altında.

Kulüpteki efsanevi konumu

Kuyt'ın yeniden önemli bir göreve gelmesi, onu futbolculuk yıllarındaki bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve kritik golleriyle hatırlayan kulüp taraftarları için önemli bir gelişme. Fenerbahçe'de futbolcu olarak geçirdiği üç yılda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Antrenörlüğe geçişi yakından takip edilen Kuyt için bu geçici görev, teknik direktörlüğe adım atmasından bu yana en büyük sınavı olacak.

Reklam

46 yaşındaki Kuyt, sahadaki liderlik özelliklerini teknik alanda başarıya dönüştürmeyi umuyor. Şimdilik geçici bir çözüm olarak görülse de alınacak bir dizi iyi sonuç, teorik olarak adının uzun vadede bu görev için anılmasını sağlayabilir.