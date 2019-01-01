Fenerbahçe, Islam Slimani ile Diego Reyes'i gönderiyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 28 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ile yollarını ayırma kararı aldı.

Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Cezayirli golcüyü gönderecek. Slimani'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Benfica'dan Nicolas Castillo'yu kiralamak için görüşmelere başlayacak.

Diego Reyes, İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'le de yollarını ayırıyor.

Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Meksikalı savunma oyuncusunu kiralık olarak bir İspanyol kulübüne gönderdi.

Haberde Reyes'in maliyetinin tamamının yeni takımı tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Reyes, yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçe'de Drinkwater sesleri

Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe, Victor Moses transferinin ardından bir kez daha Chelsea'nin kapısını çaldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Danny Drinkwater'ı kiralamak istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Drinkwater'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Tolgay için görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.