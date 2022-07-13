Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mesut Özil'e Başakşehir'den sinyal: "Yollarımız kesişecek"

Sarı-lacivertlilerdeki hikayesi beklentileri karşılamayan oyuncu şimdi yeni bir takıma imza atmak üzere.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile yol ayırırken İstanbul Başakşehir'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezonun başında büyük beklentilerle "çocukluk aşkı" Fenerbahçe ile anlaşan 33 yaşındaki oyuncu, kadro dışı kalmasının ardından zor günler yaşadı.

Mesut Özil'in takımda İsmail Kartal ile sorunlar yaşadığı ve Jorge Jesus'un gelecek sezon planları arasında yer almadığı iddia edilirken değişim vakti geldi.

Başakşehir ne yaptı?

Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği şu an için net değil.

Ancak İstanbul Başakşehir'den akıllarda soru işareti yaratan bir paylaşım geldi.

Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bild gazetesine verdiği röportajdan bir kesit kullanıldı.

Gümüşdağ o dönem verdiği demeçte, Mesut Özil ile ilgili şunları söylemişti: "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız."

Kulübün Twitter hesabından, "...bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" notuyla paylaşım yapıldı.

"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

Ne söyledi?

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Mesut Özil ile yolların ayrıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır."

"Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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