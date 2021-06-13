Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Lucien Favre'nin adı, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılıyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Lucien Favre ile ilgilendiği belirtiliyor. İsviçre’de çıkış yaptıktan sonra Ligue 1’de ve Bundesliga’da önemli takımlar çalıştıran Lucien Favre’nin kariyerinde birçok başarı var.

Kendisini “topa aşık” biri olarak tanımlayan Lucien Favre, Şubat 2017’de Socrates Magazin’e verdiği röportajda “Futbola dair en çok neyi seviyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Topun kendisini. Ben topa aşığım. Topu görür görmez onunla oynamam gerektiğini düşünürüm. Bugün bile antrenmanlar sırasında bir top görünce hemen oynamaya başlıyorum. Biraz hokkabazlık yapıyorum ve çok eğleniyorum. Benim için top bir mıknatıs gibi. O daima beni çeker.”

Lucien Favre’nin kariyeri

Antrenörlüğe 34 yaşında başlayan Favre, alt yaş kategorilerinde ve İsviçre alt liglerinde takımlar çalıştırdıktan sonra, 2003 yılında Zürih’in başına geçti. İsviçre temsilcisinin başında 168 maça çıkan Favre, burada 2 lig şampiyonluğu ve 2 de İsveç Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

Borussia Mönchengladbach ve genç yetenekler

Kendi ülkesinde yakaladığı çıkışın ardından birçok genç teknik direktör gibi Bundesliga’nın yolunu tutan Favre, Hertha Berlin’de 2 sezon boyunca görev yaptı. 2011 yılının şubat ayında ise Borussia Mönchengladbach’la anlaşan İsviçreli teknik adam, Bundesliga temsilcisinde adından çokça söz ettirmeyi başardı.

Favre, Gladbach’ta Granit Xhaka, Luuk de Jong, Thorgan Hazard ve Mahmoud Dahoud gibi birçok genç oyuncuyla çalıştı. Bu oyuncuların çoğu ise ilerleyen sezonlarda daha üst seviyedeki takımlara transfer oldular.

Ayrıca Favre, Gladbach’ı çalıştırırken 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe’nin rakibi olmuştu. İsviçreli teknik adam, İstanbul’da Fenerbahçe taraftarlarının kendisini çiçeklerle karşılamasından ötürü mutlu olduğunu söylemişti. Almanya’daki maçı Fenerbahçe 4-2’lik skorla kazanırken İstanbul’daki maçı ise Mönchengladbach 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Ligue 1 macerası ve Balotelli

2016-17 sezonunda ise Ligue 1 ekiplerinden Nice’in başına geçen deneyimli teknik adam, burada da 99 maça çıktı. Nice’te Wylan Cyprien, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Alassane Plea gibi isimleri parlatan Favre, burada Balotelli’den de verim almayı başarmıştı. 2019 yılında Goal’e konuşan Favre, İtalyan santrforun özellikle ilk sezonunda çok iyi bir performans gösterdiğinin altını çizmişti: “Özel biriydi. Onunla iletişi kurarken dikkatli olmalı, biraz diplomatik bir tavır takınmalısınız. Balotelli’nin davranışlarından ötürü bazı problemler ortaya çıkabiliyordu. Hiçbir zaman sahanın en çok koşanı o olmazdı ama çok iyi bir oyuncuydu. İki yıl boyunca iyi bir ilişkimiz vardı ve ilk sezonda çok iyiydi.”

Favre'nin Dortmund karnesi

Lucien Favre, 2018 sezonunun başında ise Borussia Dortmund’un başına geçti. 2.5 sezon boyunca Alman devini çalıştıran Favre, burada da 1 kez Almanya Süper Kupası’nı kazandı. Önceki takımlarında olduğu gibi genç oyuncuları oynatmaya ve parlatmaya burada da devam eden Favre, Borussia Dortmund’da da Ousmane Dembele, Jadon Sancho ve Achraf Hakimi gibi birçok genç yıldızdan üst düzey performans almayı başardı.

Takımlarına oynattığı sistematik oyunlarla bilinen ve çalıştığı her takımda genç oyuncuları parlatan Lucien Favre, son dönemde Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alıyor.

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