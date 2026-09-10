Fenerbahçe ile AS Roma arasında perşembe günü oynanan keyifli Şampiyonlar Ligi karşılaşması kazanan çıkarmadı. İstanbul'da Romalılar, Donyell Malen'in asistinde Bryan Cristante'nin golüyle öne geçti. Devre arasının hemen ardından Archie Brown eşitliği sağladı ve sonrasında iki takım da fırsatlar yakalasa da mücadele 1-1 sona erdi.

Dört Hollandalıdan üçü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça ilk 11'de başladı. Nathan Aké Fenerbahçe'de sahaya çıkarken, Malen ve Devyne Rensch Roma forması giydi. Kas sakatlığı yaşayan Rensch için bunlar sezonun ilk dakikalarıydı. Roma'daki üçüncü Hollandalı Marten de Roon ise bitime kısa süre kala oyuna girdi.

Sakin başlayan açılış bölümünün ardından ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Mason Greenwood, Bartug Elmaz'ı buldu ancak onun vuruşu Mile Svilar'ı geçecek kadar köşeye gitmedi. Belçika-Sırbistan kökenli kaleci kısa süre sonra Kerem Aktürkoglu'nun falso verdiği şutta da Roma'yı yine kurtardı.

Roma, Paulo Dybala ile karşılık verdi ancak Arjantinli oyuncu zayıf ayağı sağla kaleci Ederson'u geçemedi. Roma oyunda biraz daha ağırlığını koydu ve sonunda öne de geçti. Güçlü dribblinginin ardından şut alanı bulamayan Malen, topu Cristante'ye çıkardı. Onun uzak mesafeden çektiği şut Ederson için çıkarılamazdı: 0-1.

İkinci yarının başı kuşkusuz Fenerbahçe'nin lehineydi ve sarı-lacivertliler eşitliği bulmak için devre dönüşünde yalnızca üç dakikaya ihtiyaç duydu. Greenwood, Brown'a attığı şık ara pasıyla kalitesini gösterdi; Brown da topu ustaca Svilar'ın üzerinden aşırdı: 1-1.

Fenerbahçe oyunun akışını eline aldı ve kısa süre sonra aslında öne de geçmeliydi. N’Golo Kanté ceza sahasına yaklaşırken neredeyse tamamen boş durumdaki iki oyuncudan birini seçebilecek durumdaydı. Fransız oyuncu tercihini Vedat Muriqi'den yana kullandı ancak onun şutu gecenin öne çıkan ismi Svilar'ı geçemedi.

Roma yeniden inisiyatifi aldı ve Dybala'nın Aktürkoglu tarafından düşürülmesi sonrası bir an penaltı kazanacak gibi oldu. Faulün ceza sahasının hemen dışında yapıldığı ortaya çıkınca Roma 'yalnızca' bir serbest vuruş kazandı. Dybala bu topu akıllıca Malen'e oynadı ancak onun uzak köşeye yönelen vuruşu bloke edildi.

Keyifli mücadelede Rensch de kısa süre sonra Roma adına büyük değer taşıdı; Türk ekibinin bir şutunu öyle bir şekilde engelledi ki, Svilar'a kesin gol gibi görünen pozisyonda son anda elini uzatma fırsatı verdi. Aké ise uzatma anlarında 2-1'e daha da yaklaştı ama kafa vuruşu üst direkten döndü.



