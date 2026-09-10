Fenerbahçe ile AS Roma arasında perşembe günü oynanan keyifli Şampiyonlar Ligi karşılaşması kazanan çıkarmadı. İstanbul’da Romalılar Bryan Cristante’nin Donyell Malen’in asistiyle attığı golle öne geçti. Devre arasının hemen ardından Archie Brown eşitliği sağladı ve sonrasında iki takım da fırsatlar yakalasa da maç 1-1 sona erdi.

Dört Hollandalıdan üçü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda maça ilk 11’de başladı. Nathan Aké Fenerbahçe’de sahaya çıkarken, Malen ve Devyne Rensch Roma forması giydi. Kas sakatlığı yaşayan Rensch için bunlar sezonun ilk dakikalarıydı. Roma’daki üçüncü Hollandalı Marten de Roon ise bitime kısa süre kala oyuna girdi.

Sakin geçen açılış bölümünün ardından ilk tehlike Fenerbahçe’den geldi. Mason Greenwood, Bartug Elmaz’ı buldu ancak onun vuruşu Mile Svilar’ı geçecek kadar köşeye gitmedi. Belçika-Sırbistan asıllı kaleci kısa süre sonra, Kerem Aktürkoğlu’nun falsolu şutuna da karşılık vererek Roma’yı yine kurtardı.

Roma, Paulo Dybala ile karşılık verdi ancak Arjantinli oyuncu zayıf olan sağ ayağıyla kaleci Ederson’u geçemedi. Roma oyunda biraz daha ağırlığını hissettirdi ve sonunda öne de geçti. Malen, etkili dribblinginin ardından şut açısı bulamayınca topu Cristante’ye bıraktı. Onun uzak mesafeden çektiği şut Ederson için çıkarılamazdı: 0-1.

Devre arasının ardından oyuna şüphesiz Fenerbahçe daha iyi başladı ve sarı-lacivertliler ikinci yarıda skora denge getirmek için yalnızca üç dakikaya ihtiyaç duydu. Greenwood, Brown’a attığı şık ara pasla klasını gösterdi. Brown da topu ustalıkla Svilar’ın üzerinden aşırdı: 1-1.

Fenerbahçe momentumu yakaladı ve kısa süre sonra aslında öne de geçmesi gerekiyordu. N’Golo Kanté ceza sahasına yaklaşırken neredeyse bomboş durumdaki iki oyuncudan birini seçebilecek durumdaydı. Fransız oyuncu tercihini Vedat Muriqi’den yana kullandı ancak onun şutunu günün öne çıkan ismi Svilar çıkardı.

Roma yeniden inisiyatifi ele aldı ve bir ara, Dybala’nın Aktürkoğlu tarafından düşürülmesi sonrası penaltı kazanacak gibi göründü. Faulün ceza sahasının hemen dışında yapıldığı ortaya çıkınca karar “yalnızca” serbest vuruş oldu. Dybala bu serbest vuruşta topu akıllıca Malen’e oynadı ancak onun uzak köşeye giden şutu savunmadan sekerek yön değiştirdi.

Keyifli geçen mücadelede Rensch de kısa süre sonra Roma adına çok değerli bir müdahaleye imza attı; Türk ekibinin bir şutunu öyle bir kesti ki Svilar, kesin gol gibi görünen pozisyonda yine de eliyle müdahale etme fırsatı buldu. Aké ise uzatma anlarında 2-1’e çok daha fazla yaklaştı ancak kafa vuruşu üst direkten döndü.



