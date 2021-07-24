Fenerbahçe'nin hazırlık kampında hangi takımlarla oynayacağı belli oldu.

2021-22 sezonuna Vitor Pereira ile hazırlanan Fenerbahçe, kadrosuna Steven Caulker ve Serdar Dursun'u katarken Gökhan Gönül, Michael Frey ve Deniz Türüç gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde hangi takımlarla hazırlık maçı yapacağı da belli oldu.

Fenerbahçe, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Hazırlık çalışmalarını Türkiye'de sürdürecek olan Fenerbahçe, bu süreçte dört hazırlık maçı yapacak. Vitor Pereira'nın öğrencilerinin karşılaşacağı takımlar ise şu şekilde:

26 Temmuz Pazartesi | Fenerbahçe - Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba | Fenerbahçe - PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi | Fenerbahçe - Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba | Fenerbahçe - Dinamo Kiev

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlacak?

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlerbirliği müsabakasının Ankara'da; diğer hazırlık karşılaşmalarının ise İstanbul'da oynanacağını belirtti.

Ayrıca sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ile bilgilendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağını açıkladı.