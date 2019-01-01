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Volkan Demirel sessizliğini bozuyor!

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Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan ve bugün affedildiği iddia edilen Volkan Demirel, bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan Volkan Demirel'in affedildiği öne sürülmüştü.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un derlediği haberde, Volkan için bugün af kararıı çıktığı ve 37 yaşındaki file bekçisinin Antalya'da yapılacak olan devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edileceği belirtilmişti.

Volkan Demirel'den açıklama

Volkan Demirel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Ocak Perşembe günü bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

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Volkan, yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

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