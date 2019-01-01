Volkan Demirel sessizliğini bozuyor!
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan Volkan Demirel'in affedildiği öne sürülmüştü.
HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un derlediği haberde, Volkan için bugün af kararıı çıktığı ve 37 yaşındaki file bekçisinin Antalya'da yapılacak olan devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edileceği belirtilmişti.
Volkan Demirel'den açıklama
Volkan Demirel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Ocak Perşembe günü bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.
Volkan, yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.
Değerli basın mensupları,
3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim.
Bilgilerinize sunarım.
Volkan Demirel — Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) 2 Ocak 2019