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Flaş iddia! Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi...

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Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in affedildiği konuşuluyor...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan Volkan Demirel'in affedildiği öne sürüldü.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre deneyimli file bekçisi için bugün af kararı çıktı.

Haberde Volkan'ın Antalya'da yapılacak olan devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edileceği, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da oyuncudan takım içindeki ağırlığını sürdürmesini istediği kaydedildi.

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Öte yandan uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan hakkında ise henüz bir karar verilmediği gelen haberler arasında.

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