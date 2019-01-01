Mathieu Valbuena, sözleşmesindeki özel maddeden feragat etti

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı, sözleşmesinde yer alan opsiyondan feragat etti...

'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "Lig ve Avrupa'da 25 maç oynarsa, sözleşmesi uzar." şeklindeki madde, oyuncu ve kulübün karşılıklı anlaşmasıyla kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin 'de geride kalan haftada ile oynadığı maçta bu sezon lig ve Avrupa kupalarındaki 25. karşılaşmasında görev alan Valbuena, müsabaka öncesinde yönetimle görüştü.

Sezon sonunda kadro planlaması yapacağını belirten yönetim, Valbuena'ın sözleşmesindeki maddeyi uygulamamayı talep etti. Talep, Fransız futbolcu tarafından olumlu karşılandı.

Valbuena'nın sözleşme görüşmesinin sezon sonu yapılmasını istemesiyle söz konusu madde kaldırıldı.

Öte yandan Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda Valbuena'nın yıllık ücretini yarıya indirmeyi teklif etti. Deneyimli oyuncu ise bu teklifi sezon sonunda değerlendirme kararı aldı.