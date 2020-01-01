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Fenerbahçe haberleri: Ersun Yanal'ın Süper Lig derbileri performansı

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Kariyeri boyunca 36 derbi maça çıkan Yanal, bu maçların son 8'sinden beraberlikle ayrıldı. Başarılı çalıştırıcının tüm zamanlarda derbi karnesi nasıl?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, bu karşılaşma ile kariyerindeki 37. Süper Lig derbisinde takımını yönetecek.

Peki, başarılı çalıştırıcının derbi karnesi nasıl?

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    Ersun Yanal'ın derbi karnesi

    Ersun Yanal, iki dönem Trabzonspor'un başında çalışmıştı. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör, sarı lacivertli ekibin başında da ikinci dönemini yaşıyor.

    İki büyük kulübün başında 36 derbiye çıkan Yanal, bu karşılaşmaların 8'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. 16 derbide beraberlik alan Yanal, 12 kez mücadeleden eli boş ayrıldı.

    33 maçta 43 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 48 gol gördü.

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    Yanal, hafta sonu derbide kendisine rakip olacak olan Fatih Terim ile kariyerinde sadece bir kez derbi mücadelesi verdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

    Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca çıktığı tüm derbilerde aldığı sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu:

    Tarih Maç Rakip Teknik Direktör
    25 Kasım 2007 Trabzonspor 0-1 Galatasaray Karl Heinz-Feldkamp
    22 Aralık 2007 Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor Zico
    16 Mart 2008 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor Ertuğrul Sağlam
    12 Nisan 2008 Galatasaray 1-0 Trabzonspor Cevat Güler
    10 Mayıs 2008 Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe Zico
    14 Eylül 2008 Trabzonspor 0-0 Beşiktaş Ertuğrul Sağlam
    19 Ekim 2008 Galatasaray 3-0 Trabzonspor Michael Skibbe
    25 Ocak 2009 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor Luis Aragones
    15 Şubat 2009 Beşiktaş 1-1 Trabzonspor Mustafa Denizli
    15 Mart 2009 Trabzonspor 2-2 Galatasaray Bülent Korkmaz
    6 Ekim 2013 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor Mustafa Reşit Akçay
    10 Kasım 2013 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray Roberto Mancini
    30 Kasım 2013 Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş Slaven Bilic
    10 Mart 2014 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe Hami Mandıralı
    6 Nisan 2014 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe Roberto Mancini
    20 Nisan 2014 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe Slaven Bilic
    22 Kasım 2014 Galatasaray 0-3 Trabzonspor Cesare Prandelli
    7 Aralık 2014 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor Slaven Bilic
    7 Şubat 2015 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor İsmail Kartal
    19 Nisan 2015 Trabzonspor 2-1 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
    3 Mayıs 2015 Trabzonspor 0-2 Beşiktaş Slaven Bilic
    22 Ekim 2016 Galatasaray 0-1 Trabzonspor Jan Olde Riekerink
    5 Kasım 2016 Beşiktaş 2-1 Trabzonspor Şenol Güneş
    26 Aralık 2016 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe Dick Advocaat
    18 Mart 2017 Trabzonspor 2-0 Galatasaray Igor Tudor
    8 Nisan 2017 Trabzonspor 3-4 Beşiktaş Şenol Güneş
    27 Mayıs 2017 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Dick Advocaat
    20 Ağustos 2017 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor Aykut Kocaman
    1 Ekim 2017 Beşiktaş 2-2 Trabzonspor Şenol Güneş
    25 Şubat 2019 Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Şenol Güneş
    14 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Fatih Terim
    27 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Ünal Karaman
    1 Eylül 2019 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Ünal Karaman
    28 Eylül 2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Fatih Terim
    22 Aralık 2019 Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş Abdullah Avcı
    1 Şubat 2020 Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe Hüseyin Çimşir

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