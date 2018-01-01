Fenerbahçe haberleri: Ersun Yanal yönetimden dört transfer istedi

Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Ersun Yanal, orta sahaya Emre Belözoğlu veya Tolgay Arslan'ı istiyor.

Fenerbahçe ile yeniden anlaştığı iddia edilen Ersun Yanal'ın ara transferde dört takviye istediği iddia edildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Yanal, orta sahaya Emre Belözoğlu'nun 6 aylığına transfer edilmesini talep ediyor. Sezon sonunda ise Emre'nin Yanal'ın ekibine dahil edilmesi planlanıyor.

Emre'nin yanı sıra orta saha için Tolgay Arslan'ın ismi de gündeme geldi.

Üç mevkiye daha transfer istiyor

Ersun Yanal, bek, santrfor ve kanat bölgelerine de transfer istediğini yönetime iletti. Ayrıca Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan'ın da derhal affedilmesini istedi.