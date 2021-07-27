Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe beşinci hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth ile karşılaşacak.

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana dek oynadığı üç hazırlık maçını da farklı skorlarla kazanırken, yeni sezon için taraftarlarına umut verdi.

Portekizli teknik direktörün bu karşılaşmalarda üçlü savunmaya ağırlık vermesi maç skorları kadar dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Romanya 2. Ligi takımlarından Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı 4-1, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Gençlerbirliği'ni ise 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertli takımın yeni sezona hazır olmak için oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı da netlik kazandı.

Program belli oldu

28 Temmuz'da Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 31 Temmuz'da ise gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak olan Greuther Fürth ile mücadele edecek. Vitor Pereira'nın takımı, son hazırlık maçında ise 4 Ağustos'ta ise Dinamo Kiev'in karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'nin 31 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Greuther Fürth karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Alman ekibi geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi ikinci sırada tamamlamış ve Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı.

Vitor Pereira'nın hazırlık maçlarında bütün oyuncularına şans vererek, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmesi bekleniyor.

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