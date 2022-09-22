NE OLDU? Belçikalı forvet, 2016 yaz transfer döneminde Marsilya'dan Chelsea'ye katıldı ve Conte, İngiltere'ye transfer olmadan kısa bir süre önce Stamford Bridge'de hocasıyla konuştu.

Batshuayi, Diego Costa'ya ortak olarak seçildiğine inanıyordu, ancak oyun süresinin yetersiz olduğunu gördü.

Ve sonunda 77 maç ve beş kez kiralık dönemlerinden sonra yaz aylarında Premier Lig ekibiyle tamamen bağlarını kopararak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

NE SÖYLEDİLER: 28 yaşındaki golcü, Chelsea'de neden işlerin yolunda gitmediği konusunda SPORT'a şunları söyledi:

“Conte, sürekli kendisiyle çelişiyordu. Beni aradı ve projesini anlattı. Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön alanda oynamamı istedi.

"Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı.

"Chelsea'de benimle olmak dışında... Anlamıyorum. Gerçek şu ki, Conte beni kandırdı."

Beşiktaş'taki dönemine de değinen Michy Batshuayi, 2017/18 sezonunu 21 golle noktaladı.

Belçikalı golcü, "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet, geçtiğimiz sezon 14 gol 3 asist kaydettim.

"Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Önemli olan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imajım bıraktığım ve ne kadar süre aldığım.

"Sürem artınca goller de beraberinde geliyor zaten" dedi.

BÜYÜK RESİM: Batshuayi, Chelsea adına 25 gol attı ve Premier Lig ve FA Cup madalyalarını aldı, ancak kendi pozisyonu için şiddetli rekabetin ortasında asla ilk seçenek olamadı.

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